"Я очень счастлив, потому что мы сыграли с великой Барсой. Это была игра деталей. Мы все сделали правильно.

Барселона – Жирона – 2:4 – Довбик и Цыганков поучаствовали в разгроме "блаугранас"

Барселона начала очень мощно. Мы сразу же ответили. Счет 1:0 дал нам спокойствие. Они сравняли, но Мигель Гутьеррес был отличным. Мы хорошо владели мячом, хотя они могли забить в любой момент.

Это был равный матч, с моментами. Впервые я обыграл Барселону, впервые это сделала Жирона. Были моменты, когда ноги моих игроков не выдерживали, потому что темп был очень высоким. У них был жестокий менталитет. Я сказал своим футболистам, что в поединках они должны иметь защитный менталитет.

Это особая победа. Потому что это лидерство в таблице. Барселона была после победы в Лиге чемпионов, после победы над Атлетико, который является великой командой. Было очень тяжело. Они нас очень удивили. У Жироны есть душа и игроки верят, что могут причинить боль своим соперникам", – цитирует наставника "красно-белых" Marca.

Напомним, что Жирона сейчас возглавляет турнирную таблицу в Ла Лиге, имея 41 балл. Реал отстает на два пункта. Барселона находится на четвертой строчке с 34 очками.

Жирона с голом Довбика-Цыганкова устроила побоище Барселоне – украинцы возвращаются на вершину Ла Лиги