"Ноги болят, ничего не чувствуем": Хомченовский – о первых днях сборов Зари
11:50 - Читати українською
Полузащитник луганчан Дмитрий Хомченовский рассказал о самочувствии после первых дней тренировок.
"Ноги болят, ничего не чувствуем, но все хорошо. Как и всегда в первые дни сборов.
Скрипник покинет Зорю и уже имеет предложения из Европы, – СМИ
Конечно, соскучились по играм, по футболу, очень ждем. У нас два матча, все хотят сыграть, людей много, поэтому, конечно, ждем", – сказал Хомченовский в комментарии ТК Футбол.
Заря сейчас базируется в Турции, где еще есть запланированные спарринги. В УПЛ команда Виктора Скрипника разместилась четвертой.
С оря уступила польской Погоне в первом спарринге – гол Кабаева не спас луганчан от поражения
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter