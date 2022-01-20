"Ноги болят, ничего не чувствуем, но все хорошо. Как и всегда в первые дни сборов.

Скрипник покинет Зорю и уже имеет предложения из Европы, – СМИ

Конечно, соскучились по играм, по футболу, очень ждем. У нас два матча, все хотят сыграть, людей много, поэтому, конечно, ждем", – сказал Хомченовский в комментарии ТК Футбол .

Заря сейчас базируется в Турции, где еще есть запланированные спарринги. В УПЛ команда Виктора Скрипника разместилась четвертой.