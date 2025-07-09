36-летний форвард ведет переговоры с Аль-Кадисией о досрочном расторжении действующего контракта, сообщает сообщает сообщает Marc Mechenoua.

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По информации источника, это сразу привлекло внимание нескольких европейских клубов, среди которых – и бывшая команда игрока. Сообщается, что в последние часы Марсель и Обамеянг уже обсуждали вариант воссоединения.

Напомним, что летом 2023-го Пьер-Эмерик перешел в Марсель из Челси на правах свободного агента. Нападающий стал лучшим бомбардиром Лиги Европы. Изрядно досталось Шахтеру – 2 гола и ассист на стадии предварительного раунда плей-офф. Прошлым летом он переехал в Саудовскую Аравию.

К слову, прошлого сезона Обамеянг провел за Аль-Кадисию 36 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

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