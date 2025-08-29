"Мы уступили команде, которая будет играть в основном этапе Лиги чемпионов. Если вы считаете ее не достаточно сильной... Безусловно, результат зависит от главного тренера и действий команды на футбольном поле. Если говорить о сегодняшнем противостоянии, мы проиграли его в первом матче после удаления и ошибок, которых допустили, когда пропустили два мяча. Имели возможность сегодня отыграть это отставание, но нам не хватило индивидуального мастерства при реализации. Поэтому имеем такой результат.

Гол Герреро в видеообзоре матча Лиги Европы Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0

Вы говорите, что мы ни разу не проиграли Маккаби в предыдущих встречах, но нельзя сравнивать те времена с нынешними, когда в стране идет война. Сегодня ночью был один из самых сильных обстрелов Украины, в результате которого погибло на данный момент более 20 человек, и завалы продолжают разбирать. Когда мы проснулись утром, в первую очередь читали и смотрели новости, общались со своими близкими и имели играть в такой ситуации. Вы сравниваете совершенно разные времена и игры с Маккаби, которые были 10 лет назад и более. Я считаю, что это неправильно.

Если вы заметили, сегодня мы вышли на поле с повязками на руках в знак поддержки наших людей и уважения, поскольку в пятницу в Киеве объявлен день траура.

Что произошло в ситуации с выходом на поле Николая Шапаренко? У каждого футболиста есть определенные предрассудки. Насколько я понял, судья не выпустил его на поле из-за того, что у него на руке был амулет, который очень важен для него. Поэтому мы не смогли сделать две замены сразу, хотя наш игрок, вместо которого должен был выйти Николай, вышел с поля. Если бы таки провели эту замену, потеряли бы слот, а он был у нас последним.

Планы на выступление в Лиге конференций? На каждый матч мы будем настраиваться и максимально делать все возможное. С завтрашнего дня мы будем готовиться к матчу чемпионата Украины, потом будет небольшая пауза, во время которой у нас будет возможность спокойно посмотреть на ситуацию. Уже почти два месяца, с тех пор, как мы уехали из Киева, и еще не возвращались", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Динамо победило Маккаби Тель-Авив, но вылетело из Лиги Европы – с Шапаренко произошел курьезный момент