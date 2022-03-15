Красивая акция в Серии С в поддержку Украины в войне с российскими захватчиками.

В матче между Триестиной и Феральписало появился призыв остановить войну на Украине. Форвард второй из команд Симоне Гуэрра надел особую футболку.

Его фамилия на итальянском означает "война", поэтому на футболке дописали частицу No, сообщает журналист Юрий Шевченко. No Guerra – Нет Войне.

Гуэрра в том матче оформил дубль и принес Феральписало победу. Футболку после игры выставили на аукцион.

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