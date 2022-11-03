Нападающий РБ Лейпциг Кристофер Нкунку объяснил, почему отметил гол в ворота донецкого Шахтёра с помощью надувного шара. На 10-й минуте матча в Варшаве Нкунку забил мяч и достал из-под щитка на правой ноге надувной шар, и надул его.

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После матча 24-летний футболист объяснил это празднование. "Этот жест был для моего сына, ему нравятся воздушные шары", – приводит портал RB Live слова форварда.

Издание отмечает, что свой третий день рождения сын Нкунку будет отмечать только в декабре.

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