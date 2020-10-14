Евро-2021, квалификация

Англия U-21 – Турция U-21 – 2:1

Голы: Тюркмен, 17 (аг), Нкетия, 88 – Дервишоглу, 90+2

Нереализованные пенальти: Нкетия, 85 – Дервишоглу, 53

Англичане уже гарантировали себе выход в финальную стадию Евро, поэтому главной интригой вечера был рекорд Алана Ширера, на который посягал Эдди Нкетия. У легенды Ньюкасла и юного форварда Арсенала было по 13 голов за молодежку "Трех львов".

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Хозяева довольно быстро открыли счет благодаря автоголу Тюркмена, однако до перерыва все было гораздо спокойнее. В дебюте второй половины турки получили право на пенальти – Дервишоглу проиграл дуэль Рамсдейлу. Под занавес встречи "точку" получила Англия. Рекорд Нкетии казался неизбежным, но и здесь голкипер оказался сильнее.

Форвард "Трех львов" совсем не стушевался из-за своего провала. Уже через 3 минуты он вывалился на свидание с вратарем и четко реализовал момент – впечатляющие 14 голов в 12 матчах. В компенсированное время Дервишоглу также улучшил свою репутацию, но от поражения турок это не спасло.

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