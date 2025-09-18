– С какими вызовами вы, как главный тренер, столкнулись при подготовке к этому турниру?

– Хочется, чтобы игроки этой сборной больше играли, чтобы они имели минуты в УПЛ. Это очень важно. Когда ты играешь, то ты в тонусе. И вообще футболист для таких соревнований уже должен играть на взрослом уровне. К сожалению, у нас есть группа игроков, которым точно не хватает игровых минут.

Сборная Украины U-20 объявила состав на ЧМ-2025 – Михайленко не досчитался лидеров

Во-вторых, есть определенные волнения по поводу того, что некоторые клубы не отпускают игроков. Нам уже пришло окончательное подтверждение по Артему Степанову. К сожалению, клуб не разрешил ему ехать. Артем хотел и он был очень мотивирован. Мы общались со спортивным директором, с тренером, но клуб не позволил.

Хочется, чтобы все были здоровы и чтобы за эту неделю до отлета ничего не случилось. Мы берем игроков ровно столько, сколько надо. Поэтому хотим, чтобы все были живы, здоровы и все поехали, – сказал Михайленко в интервью Tribuna.

Напомним, нынешний чемпионат мира U-20 пройдет в Чили. Сборная Украины попала в группу В, где сыграет с командами Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (03 октября).

"Надо, чтобы было тяжело": Михайленко о Кубке мира U-20, планку Петракова, 55:0 в Шахтере и вариант с Металлистом 1925