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Ньюпорт – Манчестер Сити: Зинченко выходит в стартовом составе на матч Кубка Англии

18:43 129 Читати українською
Ньюпорт – Манчестер Сити: Зинченко выходит в стартовом составе на матч Кубка Англии
Ньюпорт – Манчестер Сити: стартовые составы

Манчестер Сити встречается с Ньюпортом в 1/8 финала Кубка Англии. Александр Зинченко начинает игру в основе "горожан" с первых минут. Начало матча – в 19.30 по Киеву.

Ньюпорт: Дей – Пул, Обрайен, Деметриу – Уиллмотт, Беннетт, Бакинсон, Лабади, Батлер – Метт, Эймонд.

Запасные: Таунсенд, Пайп, Франкс, Долан, Марш-Браун, Шиен, Маккирди.

Манчестер Сити: Эдерсон – Данило, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Фернандиньо – Марез, Фоден, Д.Силва, Сане – Жезус.

Запасные: Мурич, Ляпорт, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Б.Силва.

"Зинченко отплатил Гвардиоле за доверие", – высокие оценки украинца за матч с Челси, который стал лучшим для него в АПЛ

Кубок Англии1/8 финала

Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: Суббота 16 февраля 2019

Ньюпорт Каунти
- : -
Манчестер Сити
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Манчестер Сити Манчестер Сити Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Англия
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