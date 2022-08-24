В конце трансферного рынка баски теряют свой главный актив. В течение лета никаких серьезных слухов о возможном уходе Александра Исака не было, но за неделю до закрытия окна Ньюкасл сделал предложение, от которого нельзя отказаться.

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"Сороки" заплатят Сосьедаду 70 миллионов евро, а 22-летний швед станет самым дорогим трансфером в истории обоих клубов. Также испанцы могут получить 5 млн евро бонусами и сохранят за собой 10% от последующей продажи футболиста, сообщает Dario Vasco.

В 2019-м Реал Сосьедад заплатил за форварда сборной Швеции 15 миллионов евро. В футболке сан-себастьянцев Исак сыграл 132 матча, забил 44 гола. Клуб экстренно выходит на рынок в поисках замены, ведь остался только с одним доступным нападающим.

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