Защитник Барселоны Клеман Лангле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Ньюкасл попытается подписать Лангле уже в январе 2022 года, чтобы усилить свой состав, сообщает Diario Sport.

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Отмечается, что "сороки" нуждаются левоногого центрбека, и Клеман подходит под требования английского клуба. Ньюкасл же не планирует тратить серьезные средства в зимнее трансферное окно.

Добавим, что Лангле потерял основное место в составе Барселоны, отыграв лишь в 4 матчах в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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