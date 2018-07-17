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Ньюкасл выкупит Рондона только в случае продажи Митровича

19:08 20 Читати українською
Ньюкасл выкупит Рондона только в случае продажи Митровича
Хосе Рондон / Фото: Sky Sports

Стали известны подробности трансфера нападающего Вест Бромвича Хосе Рондона в Ньюкасл.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов выкупить Хосе Рондона у Вест Бромвича за 16 млн фунтов.

Впрочем, "сороки" готовы приобрести нападающего только в случае продажи Александра Митровича, утверждает Sky Sports.

В прошлом сезоне 28-летний Рондон сыграл 36 матчей в чемпионате Англии и забил семь голов.

Митрович провел прошлый сезон в аренде в Фулхэме.

Зинченко отправился с Манчестер Сити на турне в США, несмотря на слухи о трансфере в другой клуб

Теги
Трансферы Англия Вест Бромвич Вест Бромвич Хосе Рондон Хосе Рондон Александр Митрович Александр Митрович Ньюкасл Ньюкасл Фулхэм Фулхэм
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