Ньюкасл выкупит Рондона только в случае продажи Митровича

Стали известны подробности трансфера нападающего Вест Бромвича Хосе Рондона в Ньюкасл.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов выкупить Хосе Рондона у Вест Бромвича за 16 млн фунтов.

Впрочем, "сороки" готовы приобрести нападающего только в случае продажи Александра Митровича, утверждает Sky Sports.

В прошлом сезоне 28-летний Рондон сыграл 36 матчей в чемпионате Англии и забил семь голов.

Митрович провел прошлый сезон в аренде в Фулхэме.

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