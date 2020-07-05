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Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко снова в запасе, несмотря на победный гол в матче с Челси

5 июля 15:20 - Читати українською
Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко снова в запасе, несмотря на победный гол в матче с Челси
Ньюкасл – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча 5 июля 2020 / Getty Images

Ньюкасл принимает Вест Хэм в 33-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

17’ Мигель Альмирон
67’ Джонджо Шелви
 
Майкл Антонио 4’
Томаш Соучек 66’
4’ Майкл Антонио
17’ Мигель Альмирон
66’ Томаш Соучек
67’ Джонджо Шелви

Матч Ньюкасл – Вест Хэм стартует в 16:15 по киевскому времени. Официальная прямая трансляция поединка на территории Украины не запланирована. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 33-го тура АПЛ.

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Несколько дней назад Вест Хэм одержал важную победу над Челси, прервав трехматчевую проигрышную серию. Победный гол на 89-й минуте забил Андрей Ярмоленко, который вышел на замену в конце игры. Впрочем, Дэвиду Мойесу этого оказалось мало – украинец снова начал в запасе.

"Молотки" после 32-х туров занимают 16 позицию с 3-очковым отрывом от зоны вылета. Ньюкасл набрал 42 балла – это текущее 12 место без особых шансов как на еврокубки, так и на борьбу за выживание. К слову, в первом круге "сороки" обыграли Вест Хэм на выезде со счетом 3:2, а Ярмоленко отыграл только первый тайм.

Ньюкасл:

Вест Хэм:

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Ньюкасл Ньюкасл Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм АПЛ Ньюкасл - Вест Хэм
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