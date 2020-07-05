Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко снова в запасе, несмотря на победный гол в матче с Челси

Ньюкасл принимает Вест Хэм в 33-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Вест Хэм стартует в 16:15 по киевскому времени. Официальная прямая трансляция поединка на территории Украины не запланирована. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 33-го тура АПЛ.

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Несколько дней назад Вест Хэм одержал важную победу над Челси, прервав трехматчевую проигрышную серию. Победный гол на 89-й минуте забил Андрей Ярмоленко, который вышел на замену в конце игры. Впрочем, Дэвиду Мойесу этого оказалось мало – украинец снова начал в запасе.

"Молотки" после 32-х туров занимают 16 позицию с 3-очковым отрывом от зоны вылета. Ньюкасл набрал 42 балла – это текущее 12 место без особых шансов как на еврокубки, так и на борьбу за выживание. К слову, в первом круге "сороки" обыграли Вест Хэм на выезде со счетом 3:2, а Ярмоленко отыграл только первый тайм.

Ньюкасл:

TEAM-NEWS



Two changes from our midweek win at Bournemouth as Isaac Hayden and Miguel Almirón come in for Nabil Bentaleb and Sean Longstaff.



HWTL! ️️



SUBS: K. Darlow, F. Schär, A. Carroll, M. Ritchie, D. Yedlin, V. Lazaro, D. Rose, N. Bentaleb, M. Longstaff. pic.twitter.com/B3YJOgmIB6 — Newcastle United FC (@NUFC) July 5, 2020

Вест Хэм: