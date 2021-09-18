Программу тура в Англии открывали команды, которые в первых четырех турах не завоевали ни одной победы – Ньюкасл на Сейнт-Джеймс Парк принимал Лидс. Гости лучше начали поединок, открыв счет уже на 14-й минуте в результате дальнего удара Рафиньи, а в следующие 20 минут он же вместе с Клихом мог удвоить преимущество йоркширцев. К счастью для "сорок", выстрелы гостей с разных дистанций парировал Дарлоу.

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Наказать за расточительность хозяева могли еще на 35-й минуте, когда Мэтт Ритчи получил передачу на край штрафной и пробил в ближний угол. За подопечных Марсело Бьелсы вступилась штанга, однако выводов они не сделали. За это и поплатились: на 44-й минуте Жоэлинтон отдал передачу на Сен-Максимена, а тот метров с 19-ти выстрелил в левый нижний – 1:1! Правда, в компенсированное время Рафинья мог восстановить преимущество своей команды ударом из пределов штрафной, но один из защитников вынес мяч с линии ворот.

Во втором тайме Ньюкасл выглядел гораздо активнее. В частности, несколько шикарных возможностей вывести "сорок" вперед упустил Сен-Максимен – два его классных выстрела с близкой дистанции парировал Мелье. Кроме того, в одном из эпизодов Аллен мог заработать пенальти. Арбитр проигнорировал его падение в штрафной. Лидс же мог вырвать победу усилиями Бэмфорда и Джеймса, которым дали пробить из пределов штрафной, однако Дарлоу выручил хозяев.

В конце концов, в равной борьбе матч подошел к концу, так и не обнаружив победителя. Лидс и Ньюкасл продолжают проваливать старт чемпионата, не выиграв ни в одном из пяти стартовых туров АПЛ.

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