В перенесенном поединке 30-го тура "сороки" были сильнее "орлов". Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Соседи по турнирной таблице – Ньюкалс и Кристал Пэлас – сошлись на Сент-Джеймс Парке. Разведка, хилые попытки обострить – первый опасный удар случился только в середине тайма. Но какой!

Евертон драматично врятувався від поразки з Лестером – Миколенко провів солідний матч АПЛ і заробив цінний бал

Альмирон создал настоящее безумие: получив пас с середины поля на правом фланге, он прошел от центра к штрафной площадке, оттер защитника, ворвался во вратарскую и под опекой двух защитников с острого угла прошил голкипера. Чудо-гол!

Через 5 минут парагваяц чуть не удвоил, пробивая с линии штрафного по центру – кипер в падении поймал сферу. Перед самым перерывом Эдуар едва не сравнял: защитники ошиблись при передаче, Одсон перехватил сферу и пробил. Однако выстрел оказался слишком слабым и Дубравка успел среагировать на удар.

После отдыха Кристал Пелас активизировался, однако каких-либо успехов в атаке достичь не смог. Среди реальных опасных моментов можно вспомнить лишь два выстрела Захи – на эваторе второго тайма и в добавленное время – оба мимо стойки.

Победа принесла Ньюкаслу 40 очков и одиннадцатое место турнирной таблицы, Кристал Пелас с 37 пунктами опустился на четырнадцатую строчку.

Ливерпуль снова разбил Манчестер Юнайтед и стал лидером АПЛ – фанаты поддержали Роналду, бенефис Салаха, Диаса и Мане