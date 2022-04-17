Ньюкасл в родных стенках принимал Лестер. Особого турнирного значения встреча не имела, ведь "лисы" отставали от зоны еврокубков на 11 очков, а "сороки" имели 10-очковый отрыв от тройки аутсайдеров. Вылететь или попасть в Лигу конференций в таких условиях практически нереально.

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Ньюкасл выглядел острее и активнее, но счет на 19-й минуте открыл Лестер – это Лукман расстрелял ворота после передачи пяткой от Переса. Хозяева довольно быстро отыгрались вследствие подачи с углового и отскока. Гимараешь в борьбе со Шмейхелем сумел протолкнуть мяч в сетку – 1:1! Именно с этими цифрами на табло команды отправились отдыхать.

Второй тайм оказался менее динамичным, а интересных моментов в нем практически не было. Казалось, что всё завершится ничьей, однако на 5-й компенсированной минуте Уиллок ворвался в штрафную и выполнил подачу на Гимараеша, а тот замкнул – 2:1! Это был победный гол.

Таким образом, Ньюкасл набрал 37 очков, поднявшись на четырнадцатую позицию в турнирной таблице АПЛ. Лестер с 40 зачетным баллом остаётся девятым.

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