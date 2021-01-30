Чемпионат Англии 2020/21, 21-й тур

Эвертон – Ньюкасл – 0:2

Голы: Уилсон, 72, 90+3

Вест Бромвич – Фулхэм – начало в 17:00

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – начало в 17:00

Саутгемптон – Астон Вилла – начало в 22:00

Субботнюю программу в Англии открыл поединок на Гудисоне между Эвертоном и Ньюкаслом. В случае победы "ириски" имели шанс приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние в одно очко при двух матчах в запасе. "Сороки" же на особое продвижения по таблице не рассчитывали, но им необходимо было победить любой ценой – безвыигрышная серия в АПЛ составляла уже девять туров, причем в пяти последних они проиграли.

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В первом тайме команды не демонстрировали слишком высоких скоростей и не создали большого количества моментов. У Эвертона можно вспомнить два неплохих удара головой от Мины и мощный удар Ришарлисона с линии штрафной, которым не хватило точности, а у Ньюкасла было замыкание в исполнении Уилсона – Пикфорд перевёл мяч в перекладину. На старте второго тайма соперники разменялись двумя неплохими эпизодами: Уилсон на 54-й минуте круто пробил с края штрафной мимо левой штанги, а Калверт-Льюин на 55-й выстрелил в дальний угол метров с 20-ти – Дарлоу парировал.

Защитники в этом матче работали круто, поэтому большое значение получили стандарты. На 72-й минуте один из них завершился взятием ворот Эвертона – это Уилсон точным ударом головой замкнул подачу со штрафного. "Ирисок" гол настолько выбил из колеи, что до самого финального свистка они ничего интересного не создали, а вот Уилсон на 87-й ещё мог и дубль оформить – Каллум открылся под пас за спину защитникам, обыграл Пикфорда и с острого угла попал в штангу. Не беда: на 90+3-й Ньюкасл вышел в контратаку 2-в-1 с финальным выстрелом Уилсона метров с восьми – 0:2. Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

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