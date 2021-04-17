Чемпионат Англии 2020/21, 32-й тур

Ньюкасл – Вест Хэм – 3:2

Голы: Диоп, 36 (автогол), Жоелинтон, 41, Уиллок, 83 – Диоп, 73, Лингард, 80 (пен)

Удаление: Доусон, 36 (Вест Хэм)

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед – начало в 22:15

Вест Хэм ведет отчаянную борьбу за зону Лиги чемпионов. Перед выездным матчем против Ньюкасла "молотобойцы" шли четвёртыми, опережая Челси на одно очко, а в случае победы они поднялись бы на третью строчку. "Сороки" же находились на семнадцатой, поэтому фаворитами считались именно гости – впрочем, первый тайм они капитально провалили.

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На 36-й минуте Диоп забил довольно забавный автогол, столкнувшись с Фабиански при попытке выбить слабый удар Сен-Максимена (это четвертый автогол "хаммерс" в сезоне), а кроме того Доусон получил вторую жёлтую карточку. Вест Хэм остался в меньшинстве, а на 41-й пропустил второй гол в результате грубой ошибки Фабиански при угловом. Жоелинтон расстрелял ворота – 0:2!

После перерыва Вест Хэм давил, но Ньюкасл держался до 70-х минут. Затем хозяева "поплыли": на 73-й Диоп реабилитировался за автогол, точным ударом головой замкнув навес Боуэна, а на 79-й "хаммерс" заработали пенальти – Лингард уверенно реализовал его. 2:2! Стив Брюс ответил на это заменой, бросив в бой Уиллока, а Джо уже на 83-й минуте вывел "сорок" вперёд, пробив головой метров с шести после подачи от Ритчи – 3:2! Этот гол оказался победным.

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