Ньюкасл стал первым клубом АПЛ, который уволил персонал

Последствия коллапса в мировом футболе, который вызван коронавирусом, заставляют топ-клубы пересматривать свою финансовую политику.

Ньюкасл был вынужден попрощаться с персоналом, который не работает с первой командой. Причиной стала пандемия коронавируса, сообщает The Guardian. Это первый подобный случай в АПЛ.

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Все сотрудники получили электронное письмо от директора Ли Чарнли. Это решение касается скаутов, тренеров академий, работников благотворительной организации фонда и инициировано с целью обеспечения выживания клуба, который также теряет около 1 млн фунтов из-за невозможности проводить домашние матчи.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл близок к смене владельца. "Сороки" могут быть проданы за 340 млн фунтов. Суверенный фонд Саудовской Аравии сообщил руководству АПЛ, что готов приобрести 80% акций.

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