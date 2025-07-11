Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о подписании Антони Эланги. Как информирует Sky Sports, трансфер обошелся в 55 млн фунтов стерлингов. 52 млн фунтов из этой суммы стали фиксированными, 3 млн фунтов – бонусы, связанные с результативностью игрока. Эта сумма стала второй в истории клуба после трансфера Александра Исака.

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В прошлом сезоне нападающий был ключевой фигурой в составе Фореста Нуну Эшпириту Санту, когда клуб квалифицировался в еврокубки. Он забил шесть голов и отдал 11 результативных передач в Премьер-лиге.

Эланга – второй вингер, которого Ньюкасл подписал этим летом после того, как молодой испанец Антонио Кордеро присоединился к клубу на правах свободного агента из Малаги.