Ньюкасл рассматривает трех претендентов на пост главного тренера, среди которых Стивен Джеррард (Рейнджерс), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Унаи Эмери (Вильярреал), сообщает The Times.

"Надеюсь, будет хороший и правильный проект": Фонсека прокомментировал заинтересованность Ньюкасла

Уже на этой неделе боссы "сорок" планируют начать переговоры с кандидатами. Стив Брюс, который сейчас возглавляет клуб, продолжит работать на своем посту до подписания контракта с новым тренером.

После 8-ми туров АПЛ Ньюкасл остается в зоне вылета лишь с тремя очками.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021