Ньюкасл, который никак не может выбраться из зоны вылета АПЛ (18 место), согласовал с Лионом переход 24-летнего Бруно Гимараеса. Сумма сделки составит 30 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.

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В настоящее время опорный полузащитник находится в Бразилии в лагере национальной команды. Там же он пройдет медобследование перед подписанием контракта с английским клубом. В текущее трансферное окно Гимараес хотел подписать Жозе Моуринью, но Роме не хватило средств.

Бруно Гимараес перешел в Лион из Атлетико Паранаэнсе в 2020-м за 20 млн евро. В текущем сезоне бразилец сыграл 25 матчей, в которых отдал 6 ассистов. Раньше его хотел подписать Шахтер, но в итоге хавбек так и не оказался в Украине.

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