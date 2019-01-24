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Ньюкасл согласовал переход Джордана Лукаку

24 января 18:08 140 Читати українською
Ньюкасл согласовал переход Джордана Лукаку
Джордан Лукаку / La Meuse

Защитник римского Лацио Джордан Лукаку вскоре присоединится к английскому Ньюкаслу.

"Сороки" договорились о полугодовой аренде игрока сборной Бельгии, сообщает Sky Sports.

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Лукаку-младший, являющийся родным братом форварда Манчестер Юнайтед Ромелу, станет первым новичком Ньюкасла в зимнее трансферное окно. Левый защитник не попал в окончательную заявку бельгийской национальной команды на ЧМ-2018, а из-за проблем с коленом провел в этом сезоне в составе Лацио лишь 7 матчей в Серии А.

На Сент-Джеймс Парк Джордан Лукаку может сразу стать основным игроком, поскольку в последних матчах место на левом фланге обороны вынужден был занимать номинальный левый хавбек Мэтью Ритчи.

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