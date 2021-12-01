"Сороки" стремятся подписать балканца, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Челси и Ливерпуль заинтересовались лидером обороны Барселоны

Ньюкасл якобы предложил Брозовичу 4-летний контракт. Зарплата хавбека на Сент-Джеймс Парк составит 6,5 млн евро. Еще 1 млн прописан в качестве бонусов. Сам Брозович желает остаться в Интере, но до сих пор не договорился о пролонгации сотрудничества с "нерадзурри". Если чемпион Италии не примет финансовых запросов хорвата, то летом он станет свободным агентом.

К слову, в нынешнем сезоне Марцело Брозович провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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