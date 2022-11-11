Ньюкасл собрал все индивидуальные награды в АПЛ в октябре
Октябрь стал очень успешным для Ньюкасла и, в частности, для звездного хавбека Мигеля Альмирона.
Наставник Ньюкасла Эдди Хау получил награду лучшему тренеру месяца, а Мигель Альмирон – лучшему игроку, сообщает официальный твиттер АПЛ.
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Но это еще не все – гол Альмирона в ворота Фулхэма признали лучшим в октябре, поэтому все персональные награды за этот месяц отправляются в Сент-Джеймс Парк.
К слову, Ньюкасл сыграл 6 матчей АПЛ в октябре, в которых пять раз праздновал победу, еще одну игру расписал вничью. Общая разница мяча в этих играх – 16:3.
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