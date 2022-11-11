Октябрь стал очень успешным для Ньюкасла и, в частности, для звездного хавбека Мигеля Альмирона.

Наставник Ньюкасла Эдди Хау получил награду лучшему тренеру месяца, а Мигель Альмирон – лучшему игроку, сообщает официальный твиттер АПЛ.

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Но это еще не все – гол Альмирона в ворота Фулхэма признали лучшим в октябре, поэтому все персональные награды за этот месяц отправляются в Сент-Джеймс Парк.

К слову, Ньюкасл сыграл 6 матчей АПЛ в октябре, в которых пять раз праздновал победу, еще одну игру расписал вничью. Общая разница мяча в этих играх – 16:3.

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It could only be him! ️️



Miguel Almiron is playing the football of his life, and he is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October #PLAwards | @NUFC pic.twitter.com/n8kwHNTrxv — Premier League (@premierleague) November 11, 2022