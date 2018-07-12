Ньюкасл снова арендовал Кенеди

Полузащитник Челси Кенеди продолжит выступать за Ньюкасл на правах аренды.

Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о годичной аренде хавбека Челси Кенеди. Соглашение продлится до 30 июня 2019 года.

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Бразилец уже выступал в составе "сорок" во второй части сезона 2017/2018.

"Я очень счастлив интересу со стороны Рафы Бенитеса, что он вернул меня. Я хочу продолжать здесь работать, как и раньше, уже в новом сезоне.

Я получал очень много сообщений в соцсетях от фанатов. Они заставили меня поверить, что меня здесь ценят, поэтому я хотел приехать сюда на сезон 2018/2019 и полностью отдаться на поле", – сказал Кенеди.