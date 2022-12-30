Прежде чем связаться с Ромой, Ньюкасл два месяца следил за мыльной оперой по поводу продления Николо Дзаньоло контракта.

Ньюкасл связался с Ромой, чтобы узнать по поводу доступности Николо Дзаньоло на рынке. Контракт атакующего полузащитника римлян истекает летом 2024 года, а переговоры о продлении соглашения застопорились.

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Как информирует Football Italia, ссылаясь на Radio Radio, генеральный менеджер Ромы Тиагу Пинту намерен обсудить с главным тренером Жозе Моуринью вариант с продажей Дзаньоло, чтобы потратить вырученные средства на продление контрактов с другими игроками команды.

Отмечается, что "сороки" следили за ситуацией о контракте Дзаньоло уже несколько месяцев, прежде чем наконец-то решили связаться с Ромой.

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