Чемпионат Англии 2024/25, 31-й тур

Лестер – Ньюкасл – 0:3

Голы: Мерфи, 2, 11, Барнс, 34

Журналисты уличили клуб АПЛ во лжи – он "сливает" в прессу ложную информацию о травмах своих игроков

Матч между Лестером и Ньюкаслом закрывал программу 31-го тура АПЛ. Ньюкасл подходил к игре в отличном настроении. В предыдущем туре "сороки" на кураже после триумфа в Кубке лиги одолели Брентфорд и победа в этом туре могла сравнять их с Челси по очкам. Лестер же, в отличие от гостей, которые борются за зону ЛЧ, должен был побеждать, чтобы иметь хоть какие-то надежды на сохранение прописки в АПЛ.

Едва ли не в первой атаке матча легендарный Джейми Варди имел шанс забить, однако Джейкоб Мерфи сразу ответил своим ударом на 2-й минуте после передачи Ливраменто, открыв счет во встрече.

На 11-й минуте Фабиан Шер едва не сотворил шедевр после удара с центра поля, перебросив голкипера. Мяч попал в каркас ворот, но на добивании первым оказался Мерфи, который легко оформил свой второй мяч.

После стартового шока "лисы" немного успокоили игру и, казалось, не пропустят до перерыва. Но бывший игрок Лестера Харви Барнс считал иначе. После удара Жоэлинтона он удачно сыграл на добивании и забил третий мяч в ворота Германсена.

На второй тайм Лестер вышел с простой задачей – не пропустить больше, чтобы избежать позора. Ньюкасл тоже не рисковал, чтобы игроки не получили ненужных травм перед финальным этапом сезона. Единственным позитивом для "лис" в матче стал дебют 15-летнего вингера Джереми Монги. Только Итан Нванери из Арсенала в 2022 году дебютировал в младшем возрасте в АПЛ.

После поражения 0:3 Ньюкаслу у Лестера 17 очков и предпоследнее место. Становится все более очевидным то, что подопечные Рууда ван Нистелроя в следующих турах повторят судьбу Саутгемптона и официально оформят вылет в Чемпионшип.

У Ньюкасла после 30 матчей 53 зачетных балла, 5 место и игра с Кристал Пэлас в запасе, которая была перенесена из-за триумфального финала Кубка лиги. А потому у команды Эдди Хау есть все шансы снова вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Манчестер Сити – невеселое дерби стоило "горожанам" места в топ-4 АПЛ