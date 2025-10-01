В рамках 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 Карабах продолжил писать историю, а Ньюкасл провел легкий выезд в Бельгию. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов УЕФА 2025/26, основной этап, 2-й тур

Карабах – Копенгаген – 2:0

Гол: Зубир, 28, Аддаи, 83

Унион Сен-Жилуаз – Ньюкасл – 0:4

Голы: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80

Копенгаген в предыдущем туре ЛЧ расписал боевую ничью с Байером, но любые регалии не имеют смысла в контексты матчей против Карабаха. Азербайджанцам плевать на такие нюансы. После фантастической победы над Бенфикой в Португалии, когда с 0:2 удалось выйти на 3:2, подопечные Гурбана Гурбанова обыграли еще и датских "львов".

В первом тайме в Баку хозяева выглядели значительно острее, заслуженно открыв счет. На 28-й минуте Бикальйо вколотил из-за пределов штрафной в дальнюю штангу, а Зубир сыграл на добивании – 1:0! Удвоить преимущество Карабаха мог Кащук, который на 36-й минуте крутил мяч в левую девятку, а на 37-й забросил мяч в штрафную площадь под удар Зубиру. В обоих случаях Копенгаген спас голкипер Котарски.

После перерыва гости перехватили инициативу, а ближе к 80-й минуте датчане почти отыгрались. На 83-й Ферейра замкнул навес с правого фланга, попав под перекладину. Наказание за расточительство прилетело уже на 84-й – Аддай принял скидку от свежего Ахундзаде и выстрелил из-за пределов штрафной под левую стойку. 2:0! Этот гол стал роковым для "львов".

Карабах празднует вторую подряд победу в Лиге чемпионов. И вторую победу азербайджанского футбола в ЛЧ в целом. Копенгаген же подтвердил реноме домашнего коллектива – в 21 предыдущем матче в основной сетке турнира коллектив потерпел 15 поражений при двух победах.

Параллельно Ньюкасл реабилитировался за домашнюю неудачу с Барселоной, дефрагментировав Унион Сен-Жилуаз на атомы. Именно так можно было подумать учитывая счет 0:4. На практике же бельгийцы нанесли больше ударов (18:13) и не сильно отстали по xG без учета пенальти. Вот только ни одного момента хозяева не реализовали.

"Сороки" же забивали из ничего. Счет уже на 16-й минуте открыл Вольтемаде, который подставился под дальний удар Тонали – рикошетом от немца мяч ушел в противоход голкиперу. После этого они заработали два пенальти, которые реализовал Гордон, а точку во встрече поставил Барнс – Осула в контратаке на 80-й минуте вывел Харви один на один. Именно так Ньюкасл и переиграл Унион.

Манчестер Сити и Монако устроили перестрелку, Сын Клюйверта забил своей экс-команде в стиле Ямаля: Юношеская ЛЧ