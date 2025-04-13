Ньюкасл разгромил Манчестер Юнайтед – Барнс повторил рекорд Ширера, "дьяволов" так не унижали с 1931 года
Ньюкасл Юнайтед в рамках 32-го тура АПЛ 2024/25 победил Манчестер Юнайтед (4:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Ньюкасл благодаря осечке Челси мог прорваться в зону Лиги чемпионов – для этого необходимо было одолеть Манчестер Юнайтед в родных стенах. "Дьяволам" же в текущем сезоне вряд ли удастся подняться выше 10-го места, однако пребывание на еще более низкой позиции должно мотивировать самим по себе. Особенно после трех подряд матчей без побед.
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Если не знать о счете, то может сложиться впечатление равного матча. 11:7 по ударам, 34:36 по единоборствам, 82-80 по проценту точности передач. Существенное преимущество "сорок" наблюдалось только на втором этаже, где хозяева выиграли 17 из 26 дуэлей. А еще – по касаниям в штрафной. Ньюкасл провел 37 против 9-х у "дьяволов".
Первый тайм и по количеству моментов выглядел равным. Гости выглядели даже несколько острее. Собственно, он и завершился вничью. На 24-й минуте хозяева вышли вперед вследствие красивой атаки – Исак открылся на линии полукруга, принял пас и вторым касанием эффектно забросил мяч под врывание Тонали. Сандро вышел один на один и легко прошил Баиндира. 1:0!
МЮ отыгрался на 37-й вследствие шикарного прорыва Далота по центру. В завершении своего слалома Диогу отдал проникающий пас на правый край штрафной, а Гарначо оттуда пробил в дальний нижний – 1:1. Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.
А вот на второй тайм манкунианцы выйти забыли. Играла и забивала только одна команда. Уже через три минуты после перерыва Ливраменто обыграл Далота на фланге и прострелил на дальнюю штангу, а Мерфи оттуда выкатил под замыкание Барнсу – 2:1. На 64-й же Харви оформил дубль, спокойно прорвавшись в гигантскую дыру между центрбеками и переиграл Баиндира – 3:1!
Таким образом, Барнс стал только вторым футболистом Ньюкасла в истории АПЛ, которому удалось забить два гола в ворота МЮ в одном матче. Первым еще в 2000 году стал Алан Ширер.
На 77-й же минуте "сороки" добили гостей. Гол подарил Баиндир, который обрезался при передаче. Жоэлинтон подхватил сферу перед штрафной и покатил на Гимараеса, а тот наказал МЮ – 4:1. Именно с этим счетом матч и подошел к концу.
Команда Эдди Хау поднялась в зону ЛЧ, а МЮ умудрился опуститься на пятнадцатую строчку. При этом Ньюкасл одержал вторую победу над Манчестер Юнайтед в одном чемпионате – такого не случалось с далекого сезона 1930/31.
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