Чемпионат Англии 2024/25, 34-й тур

Ньюкасл – Ипсвич – 3:0

Голы: Исак, 45+4 (пен), Бьорн, 56, Осула, 80

Удаление: Джонсон, 37

Вулверхэмптон – Лестер – 3:0

Голы: Кунья, 33, Ларсен, 56, Р, Гомеш, 85

Нереализованный пенальти: Варди, 72 (Лестер)

Брайтон – Вест Хэм – 3:2

Голы: Аяри, 13, Митома, 89, Балеба, 90+2 – Кудус, 49, Соучек, 83

Саутгемптон – Фулхэм – 1:2

Голы: Стивенс, 14 – Смит-Роу, 723, Сессеньон, 90+2

Челси дожал Эвертон и вернулся в зону ЛЧ – Миколенко пережил ужасное столкновение, первый гол транжиры в 2025 году

Окончательно определился список команд, которые вылетели в Чемпионшип. К Саутгемптону и Лестеру официально присоединился Ипсвич – новичок АПЛ потерпел разгром в Ньюкасле (0:3), оставшись в меньшинстве еще на 32-й минуте. Александр Исак же, отличившись в воротах Ипсвича с пенальти, установил личный рекорд результативности в одном чемпионате Англии – теперь у шведа 22 гола.

Как следствие, подопечные Кирана Маккена за четыре тура до конца сезона остались в 15 очках от спасительной семнадцатой позиции. Поражение Ипсвича закрыло сезон для Вест Хэма – в феерической перестрелке с Брайтоном лондонцы проиграли со счетом 2:3. Джаррод Боуэн при этом оформил клубный рекорд по количеству ассистов в АПЛ, превзойдя легендарного Марка Нобла.

Если бы Ньюкасл проиграл, то борьба за выживание для "молотобойцев" продолжилась. А так все остались довольны: Вест Хэм имеет +15 от зоны вылета, а Ньюкасл поднимается на третью позицию.

