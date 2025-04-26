В рамках субботней программы 34-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 34-й тур

Ньюкасл – Ипсвич – 3:0

Голы: Исак, 45+4 (пен), Бьорн, 56, Осула, 80

Удаление: Джонсон, 37

Вулверхэмптон – Лестер – 3:0

Голы: Кунья, 33, Ларсен, 56, Р, Гомеш, 85

Нереализованный пенальти: Варди, 72 (Лестер)

Брайтон – Вест Хэм – 3:2

Голы: Аяри, 13, Митома, 89, Балеба, 90+2 – Кудус, 49, Соучек, 83

Саутгемптон – Фулхэм – 1:2

Голы: Стивенс, 14 – Смит-Роу, 723, Сессеньон, 90+2

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Окончательно определился список команд, которые вылетели в Чемпионшип. К Саутгемптону и Лестеру официально присоединился Ипсвич – новичок АПЛ потерпел разгром в Ньюкасле (0:3), оставшись в меньшинстве еще на 32-й минуте. Александр Исак же, отличившись в воротах Ипсвича с пенальти, установил личный рекорд результативности в одном чемпионате Англии – теперь у шведа 22 гола.

Alexander Isak становится все лучше и лучше ️️



Его гол против Ипсвича означает, что он проводит свой лучший бомбардирский сезон в Премьер-лиге! pic.twitter.com/wLmr01Tfl2 - Премьер-лига (@premierleague) 26 апреля, 2025

Как следствие, подопечные Кирана Маккена за четыре тура до конца сезона остались в 15 очках от спасительной семнадцатой позиции. Поражение Ипсвича закрыло сезон для Вест Хэма – в феерической перестрелке с Брайтоном лондонцы проиграли со счетом 2:3. Джаррод Боуэн при этом оформил клубный рекорд по количеству ассистов в АПЛ, превзойдя легендарного Марка Нобла.

Если бы Ньюкасл проиграл, то борьба за выживание для "молотобойцев" продолжилась. А так все остались довольны: Вест Хэм имеет +15 от зоны вылета, а Ньюкасл поднимается на третью позицию.

Ipswich relegated from the Premier League after their 3-0 defeat to Newcastle#NEWIPS pic.twitter.com/Y6nUzwLaDr - Премьер-лига (@premierleague) 26 апреля, 2025

Вулверхэмптон же одержал шестую победу подряд, разгромив в родных стенах Лестер. "Лисы" пропустили первыми в 29-м из 34-х матчей чемпионата – такого в эру 38-матчевых сезонов АПЛ еще не было. Кроме того, они довели безвыигрышную серию во всех турнирах до 12-ти матчей, проиграв 11 раз.

Обидно в этой ситуации только за Варди, которому на 72-й минуте не удалось реализовать пенальти. Его удар с "отметки" парировал Са. А Джейми мог забить 144-й гол в АПЛ!

Саутгемптон тоже довел безвыигрышную серию до 12-ти матчей. "Святые" играли вничью с Фулхэмом, но в компенсированное время "коттеджеры" вырвали победу. Таким образом, они догнали Брайтон и остались в гонке за Лигу конференций – от седьмой строчки эти команды отделяют всего шесть очков.

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