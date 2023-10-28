Программу дня в Англии закрывал поединок на Молинью, где Вулверхэмптон принимал Ньюкасл. "Сорокам" необходимо было побеждать любой ценой, ведь они отстали от зоны ЛЧ уже на 4 очка – и это еще Ливерпуль с Манчестер Сити свои матчи не сыграли. В воскресенье они смогут оторваться еще дальше.

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Впрочем, подопечные Эдди Хау провалили задачу. Больше владея мячом в обоих таймах, тайн-ворцы едва наиграли на один ожидаемый гол – хотя забили два. На 22-й минуте Уилсон вывел гостей вперед, воспользовавшись ошибкой Са на выходе, а в компенсированное время он же реализовал пенальти.

С 11-метровым чрезвычайно повезло, ведь он произошел на ровном месте. Хван выбивал мяч из собственной штрафной и по инерции задел ногу Шера. Причем кореец точно не собирался фолить – при выносе он увяз носком в газоне. Так или иначе, Уилсон оформил дубль.

Этот было очень вовремя, ведь еще на 36-й минуте Вулвз сравняли счет. Героем стал Лемина, который замкнул подачу Нету с углового. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Ньюкасла, но в середине второго тайма оно уже исчезло – Хван получил проникающий пас от Семеду, положил на газон Бьорна и пробил в ближний. 2:2!

На что-то большее команды не наиграли. Ньюкасл вообще имел 0,19 xG после перерыва, а Вулверхэмптон никогда не разрывал по показателю созданных моментов. В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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