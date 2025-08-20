“Мы разочарованы тем, что сегодня вечером нам стало известно о посте Александра Исака в социальных сетях. Мы четко заявляем, что Алекс, по-прежнему, имеет действующий контракт с клубом. Ни один из официальных представителей клуба никогда не давал обещаний о том, что Алекс сможет покинуть Ньюкасл Юнайтед этим летом.

"Обещания нарушены, доверие потеряно": Исак прервал молчание и набросился на Ньюкасл с обвинениями

Мы хотим сохранить наших лучших игроков, но мы также понимаем, что игроки имеют свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как было объяснено Алексу и его представителям, при принятии всех решений мы всегда должны учитывать интересы Ньюкасла, команды и наших болельщиков, и мы четко заявили, что условия, при которых была бы возможна его продажа этим летом, не были выполнены. Мы не предполагаем, что эти условия будут выполнены.

Это футбольный клуб с гордыми традициями, и мы стремимся сохранить нашу семейную атмосферу. Алекс остается частью нашей семьи и будет с радостью принят обратно, когда будет готов вернуться к своим товарищам по команде", – заявили в пресс-службе Ньюкасла.

Напомним, что Исак летом начал бойкотировать тренировки "сорок" и не участвовал в предсезонной подготовке команды, желая перейти в Ливерпуль. Сам игрок заявил, что обещания, данные ему руководством Ньюкасла, не были выполнены. Контракт 25-летнего шведа с клубом действует до 2028 года.

