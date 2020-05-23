Ньюкасл продолжает строить новый топ-клуб – на прицеле звезда Баварии за 80 миллионов

Защитник Баварии Лукас Эрнандес может продолжить свой карьерный путь в составе Ньюкасла.

Английский клуб, который имеет амбиции стать грандом АПЛ, стремится подписать чемпиона мира. Ожидается, что этот трансфер может быть оформлен уже этим летом, утверждает Bild.

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По информации издания, "сороки" уверены, что с помощью серьезных денежных вливаний в клуб новых владельцев им удастся существенно обновить свой состав. И именно 24-летний защитник Баварии Лукас Эрнандес является одним из приоритетов Ньюкасла на рынке.

Напомним, что покупка француза у мадридского Атлетико прошлым летом обошлась действующим чемпионам Германии в 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне Эрнандес провел за Баварию лишь 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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