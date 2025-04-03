Контракт Шера с "сороками" завершался грядущим летом, и он согласился продлить его еще на один год. Об этом информирует официальный сайт клуба. С момента своего прибытия в команду Шер провёл за Ньюкасл более 200 матчей.

Слот раскритиковал игроков Ливерпуля за поражение в финале Кубка лиги: "Совершенно другие чувства, чем после ПСЖ"

"Я с нетерпением жду возможности продлить свое пребывание здесь. Это были очень хорошие несколько недель для всех в Ньюкасле после победы в Кубке лиги, и теперь я действительно счастлив подписать еще один контракт с этим замечательным клубом.

Это мой седьмой сезон здесь, и все знают, как я счастлив в клубе и как комфортно я себя чувствую в городе, поэтому я очень рад продолжить в том же духе. Теперь нужно смотреть вперед и завершить сезон как можно сильнее", – отметил швейцарец.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау назвал Шера "сердцем клуба".

Ливерпуль проиграл Ньюкаслу финал Кубка лиги и потерял третий турнир за месяц – конец 56 лет ожиданий