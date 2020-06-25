Ньюкасл продлил контракт с Кэрроллом и еще несколькими игроками

Сразу пятеро игроков "черно-белых" пролонгировали соглашения со своим клубом.

Защитник Хави Манкильйо и нападающий Энди Кэрролл продлили контракты с Ньюкаслом, сообщает официальный сайт "сорок".

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26-летний испанец заключил новое четырехлетнее соглашение, а с 31-летним Кэрроллом пролонгировали контракт еще на год.

Кроме того, до конца сезона контракты продлены с Дэнни Роузом (который принадлежит Тоттенхэму), Набилем Бенталебом (права принадлежат Шальке) и Мэттью Лонгстаффом.

Напомним, подопечные Стива Брюса после 31-го тура набрали 39 очков и занимают в турнирной таблице АПЛ 13-ю строчку.

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