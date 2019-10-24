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Ньюкасл продлил контракт с Дубравкой

16:26 21 Читати українською
Ньюкасл продлил контракт с Дубравкой
Мартин Дубравка / Reuters

Голкипер английского Ньюкасла Мартин Дубравка поставил подпись под новым соглашением с "сороками".

Словацкий вратарь заключил долгосрочный контракт с Ньюкаслом, сообщает официальный сайт клуба.

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Дубравка подписал новое 6-летнее соглашение с "сороками". Теперь он может остаться на Сент-Джеймс Парк до лету 2025-го. Нынешний сезон уже 4-й в Англии для 30-летнего словака. Ранее он защищал цвета Спарты.

В кампании 2019/20 Мартин Дубравка провел 9 матчей в АПЛ, в трех из которых не пропускал.

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Мартин Дубравка Мартин Дубравка Ньюкасл Ньюкасл Англия
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