Бразильский центрбек, который летом мог заменить Серхио Рамоса в Реале, согласовал условия личного контракта с Ньюкаслом, сообщает Фабрицио Романо. Диего Карлос может стать вторым новичком "сорок" из Ла Лиги после Кирана Триппьера.

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По информации источника, для успешного трансфера осталось найти взаимопонимание между клубами. Севилья не настроена идти на уступки. Испанцы требуют у Ньюкасла за 28-летнего футболиста не менее 35 млн евро.

В нынешнем сезоне Диего Карлос на клубном уровне провел 28 матчей, в которых записал в свой актив два гола.

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