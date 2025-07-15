Ньюкасл сделал официальное предложение Айнтрахту по Уго Экитике, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что предложение превышает 70 млн евро – именно такую сумму франкфуртскому клубу предлагали за игрока другие претенденты.

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Сообщается, что "сороки" настаивают на заключении сделки. Переговоры продолжаются. Ранее сообщалось, что в услугах Экитике заинтересованы Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

К слову, контракт Экитике с Айнтрахтом действует до 2029 года. В прошлом сезоне Бундеслиги Уго забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в 33 матчах. Француз выступал ранее за ПСЖ и Реймс.

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