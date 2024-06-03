Голкипер Валенсии Гиорги Мамардашвили вскоре может оказаться в чемпионате Англии.

Грузинский вратарь попал на радары Ньюкасла. Руководство Валенсии оценило Гиорги Мамардашвили минимум в 30 миллионов евро.

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Как информирует El Partidazo de COPE, "сороки" повысили предложение по 23-летнему игроку до 41 млн евро через агента Мариана Хадура. Теперь судьба грузинского голкипера в руках президент "летучих мышей" Питера Лима.

Напомним, что Гиорги Мамардашвили выступает за Валенсию с 2022 года. В составе испанской команды он провел 100 матчей. Действующее соглашение грузин с "летучими мышами" действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл хотел приобрести Андрея Лунина из Реала.

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