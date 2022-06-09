Пеллегрини в сезоне 2021/22 был одним из лучших футболистов Серии А на своей позиции. С капитанской повязкой он привел Рому к победе в Лиге наций. Продолжаются дискуссии о том, чтобы наградить Лоренцо футболкой с 10-м номером.

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За успехами итальянца следят другие клубы. В частности, Ньюкасл готов был заплатить большие деньги. Рома получила предложение в 60 млн долларов, но даже не думала. Пеллегрини не продается, сообщает CdS.

Добавим, что в прошлом сезоне 25-летний хавбек провел 41 матч на клубном уровне (14 голов и 8 ассистов). Также Пеллегрини становится одним из лидеров новой сборной Италии, которую после провала квалификации на ЧМ-2022 строит Роберто Манчини. Капитан Ромы забивал решающие голы в двух последних матчах "Скуадры Адзурры".

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