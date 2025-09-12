“Я думаю, что Йоан Висса – один из лучших бомбардиров в АПЛ. Таких игроков трудно найти и подписать. Он очень качественно выступал за Брентфорд в последние 2 года.

Два клуба АПЛ не сдаются в охоте за Довбиком – они развернули заочную борьбу за украинца

К сожалению, он не готов сыграть против Вулверхэмптона. Мы виделись с ним, когда он вернулся после матчей сборной. У него обнаружили травму колена, поэтому увидим, когда он вернется", – заявил Эдди Хау во время предматчевой ппресс-конференции.

Напомним, что 29-летний конголезец перешел из Брентфорда в Ньюкасл на замену отправившемуся в Ливерпуль Александру Исаку,.

Команда Эдди Хау в четвертом туре без Йоана Висса сыграет против Вулверхэмптона 13 сентября. Тем не менее, вероятно, болельщики "сорок" смогут увидеть в действии своего другого новичка – Ника Вольтемаде.

Ньюкасл не смог забить Лидсу и ужасно начал АПЛ – 85-миллионный новичок "сорок" скучал на трибунах