Ньюкасл потерял звездного нападающего после матчей сборной – дебют замены Исака откладывается
Новичок Ньюкасла Йоан Висса получил повреждение во время матчей сборной Демократической Республики Конго.
“Я думаю, что Йоан Висса – один из лучших бомбардиров в АПЛ. Таких игроков трудно найти и подписать. Он очень качественно выступал за Брентфорд в последние 2 года.
К сожалению, он не готов сыграть против Вулверхэмптона. Мы виделись с ним, когда он вернулся после матчей сборной. У него обнаружили травму колена, поэтому увидим, когда он вернется", – заявил Эдди Хау во время предматчевой ппресс-конференции.
Напомним, что 29-летний конголезец перешел из Брентфорда в Ньюкасл на замену отправившемуся в Ливерпуль Александру Исаку,.
Команда Эдди Хау в четвертом туре без Йоана Висса сыграет против Вулверхэмптона 13 сентября. Тем не менее, вероятно, болельщики "сорок" смогут увидеть в действии своего другого новичка – Ника Вольтемаде.
