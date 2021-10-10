Ральф Рангник является основным претендентом на должность споративного директора Ньюкасла, сообщает The Telegraph.

Директор Ньюкасла: Теперь будем бороться за игроков мирового уровня

Сейчас немецкий специалист работает в московском Локомотиве, но хотел бы попробовать себя на Туманном Альбионе. На эту должность "сороки" также рассматривают директора академии Манчестер Сити Джейсона Уилкокса.

Напомним, недавно Ньюкасл приобрел аравийский инвестиционный фонд, который имеет амбициозные планы по английскому клубу. После 7-ми туров АПЛ Ньюкасл остается в зоне вылета.

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