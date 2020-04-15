Ньюкасл получит владельцев-миллиардеров – на клуб претендовал Мейвезер

Группа инвесторов из Саудовской Аравии близка к приобретению Ньюкасла. Английские СМИ утверждают, что сделка находится на финальной стадии.

Сделка о продаже Ньюкасла практически завершена. Майк Эшли, который руководил клубом 13 лет, наконец осуществит мечту фанатов и продаст клуб новым владельцам. Покупателем является консорциум PIF во главе с Амандой Стейвли. Впрочем, 80% средств на приобретение "сорок" выделит Фонд Саудовской Аравии, который представляет наследный принц этой страны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

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Совладельцами клуба также станут братья Ройбены – одни из самых богатых людей Великобритании, состояние которых оценивается в 18 миллиардов фунтов. Сумма сделки составит около 300 млн фунтов, а сама продажа должна быть утверждена Премьер-лигой, на что может потребоваться несколько недель, сообщает The Telegraph.

Майк Эшли приобрел клуб в 2007 году за 155 млн фунтов – таким образом, он продаст Ньюкасл вдвое дороже даже с учетом двух вылетов из Премьер-лиги.

На момент остановки АПЛ 2019/20 Ньюкасл занимал 13 место в турнирной таблице.

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