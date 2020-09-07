Нападающий Каллум Уилсон не захотел возвращаться в Чемпионшип и сменил вылетевший из Премьер-лиги Борнмут на элитный Ньюкасл.

"Сороки" оформили трансфер центрфорварда с опытом выступлений в сборной Англии, сообщает официальный сайт клуба.

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Уилсон подписал с Ньюкаслом контракт на 4 года. За переход "вишни" получили ориентировочно 20 млн фунтов. На Виталити Стэдиум Уилсон провел 6 сезонов, перебравшись в Борнмут из родного Ковентри. Всего за "вишен" нападающий провел 184 матча, в которых забил 67 мячей и сумел пробиться в сборную Англии (4 поединка, 1 гол за "Трех львов").

В сезоне 2019/20 Каллум Уилсон сыграл 35 матчей в АПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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