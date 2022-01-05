Руководство Ньюкасла наконец приступило к использованию своих финансовых возможностей.

Ньюкасл и Атлетико согласовали трансфер Кирана Триппьера, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ньюкасл может приютить Обамеянга – цена капитана-изгнанника Арсенала будет скромной

Мадридский клуб получит за своего защитника около 15 млн евро + бонусы. У Кирана уже есть опыт выступлений на Туманном Альбионе – ранее он защищал цвета Манчестер Сити, Барнсли, Бернли и Тоттенхэма.

Напомним, осенью Ньюкасл приобрели аравийские шейхи, состояние которых является наибольшим среди других владельцев английских клубов. После 19 туров АПЛ Ньюкасл остается в зоне вылета.

Трансфер Миколенко в цифрах и фактах: третий самый дорогой из Динамо и 15-й для Эвертона, проекция в топ-4 АПЛ