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Ньюкасл подписал Сон Йон Ки

29 июня 22:53 36 Читати українською
Ньюкасл подписал Сон Йон Ки
Сон Йон Ки / Фото ФК Ньюкасл

Бывший полузащитник Суонси Сон Йон Ки стал игроком Ньюкасла

Сон Йон Ки на правах свободного агента перешел в Ньюкасл, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний южнокорейский футболист официально станет игроком "сорок" 1 июля, когда закончится его контракт с Суонси.

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Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 2 года.

"Я рад приветствовать Сон Йон Ки в клубе. Он игрок с большим опытом выступлений в АПЛ и на международной арене, пригласить его было легким решением. Он капитан своей сборной, обладает хорошими качествами и будет хорошим усилением нашего состава", – сказал главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес.

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