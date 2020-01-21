Ньюкасл подписал экс-одноклубника Коноплянки

Полузащитник сборной Алжира Набиль Бенталеб возвращается в чемпионат Англии.

Полузащитник гельзенкирхенского Шальке Набиль Бенталеб продолжит карьеру в Ньюкасле, сообщает официальный сайт английского клуба.

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25-летний вингер будет выступать за "сорок" на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа. За полугодовую аренду своего игрока немцы получат 1 млн евро.

Интересно, что у Бенталеба есть опыт выступлений на Туманном Альбионе: свою взрослую профессиональную карьеру футболиста он начинал в 2013 году в Тоттенхэме. В июле 2017 г. он за 19 млн евро перешел в немецкий клуб. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

В текущем сезоне алжирец потерял место в основном составе своей команды и не сыграл в Бундеслиге ни одного матча. Его контракт с Шальке рассчитан до лета 2021 года.

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