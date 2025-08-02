Ньюкасл подписал экс-игрока Арсенала и сборной Англии
Голкипер Саутгемптона Арон Рэмсдейл перешел в Ньюкасл.
Ньюкасл официально объявил о подписании Арона Рэмсдейла. 27-летний голкипер присоединился к клубу на правах аренды сроком на один сезон.
Ньюкасл официально предложил 80 миллионов за преемника Исака – Клопп подложил свинью МЮ
В прошлом сезоне он защищал цвета Саутгемптона, куда перебрался из Арсенала летом 2024 года.
Лучший отрезок карьеры Рэмсдейл провел именно в Арсенале – в сезоне 2022/23 он помог "канонирам" финишировать вторыми в АПЛ, а также дебютировал за сборную Англии и поехал на чемпионат мира в Катаре.
Воспитанник Шеффилд Юнайтед, Рэмсдейл получил первый серьезный опыт в Борнмуте – именно там Эдди Хау доверил ему дебют в Премьер-лиге в 2019 году. За свою карьеру в элитном дивизионе он провел 183 матча, из которых 41 завершил на ноль.
"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно