Ньюкасл официально объявил о подписании Арона Рэмсдейла. 27-летний голкипер присоединился к клубу на правах аренды сроком на один сезон.

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В прошлом сезоне он защищал цвета Саутгемптона, куда перебрался из Арсенала летом 2024 года.

Лучший отрезок карьеры Рэмсдейл провел именно в Арсенале – в сезоне 2022/23 он помог "канонирам" финишировать вторыми в АПЛ, а также дебютировал за сборную Англии и поехал на чемпионат мира в Катаре.

Воспитанник Шеффилд Юнайтед, Рэмсдейл получил первый серьезный опыт в Борнмуте – именно там Эдди Хау доверил ему дебют в Премьер-лиге в 2019 году. За свою карьеру в элитном дивизионе он провел 183 матча, из которых 41 завершил на ноль.

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