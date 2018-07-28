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Ньюкасл подписал форварда сборной Японии Муто

00:20 11 Читати українською
Ньюкасл подписал форварда сборной Японии Муто
Йошинори Муто / Фото ФК Майнц

Японский нападающий Йошинори Муто, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Со следующего сезона Йошинори Муто будет защищать цвета Ньюкасла, сообщает официальный сайт клуба.

Представители английского клуба согласовали сумму трансфера с Майнцом, а Муто уже прошел медобследование в новом клубе.

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Осталась только одна преграда, Муто нужно получить разрешение на работу в Англии. Слушание его дела состоится на следующей неделе.

В прошлом сезоне за Майнц японец забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах.

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Теги
Англия Трансферы Йошинори Муто Йошинори Муто Трансферы Чемпионата Англии Ньюкасл Ньюкасл Майнц Майнц
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