Ньюкасл подписал форварда сборной Японии Муто

Японский нападающий Йошинори Муто, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Со следующего сезона Йошинори Муто будет защищать цвета Ньюкасла, сообщает официальный сайт клуба.

Представители английского клуба согласовали сумму трансфера с Майнцом, а Муто уже прошел медобследование в новом клубе.

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Осталась только одна преграда, Муто нужно получить разрешение на работу в Англии. Слушание его дела состоится на следующей неделе.

В прошлом сезоне за Майнц японец забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах.

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